Москва, 9 июня, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Киносети, действующие на территории Москвы, получат выплаты из городского бюджета на компенсацию части своих расходов. Об этом 9 июня сообщил мэр столицы Сергей Собянин у себя в блоге.

Иван Шилов ИА REGNUM Кинотеатр

Киносетям компенсируют 100% затрат по лицензионным договорам за пользование правами на отечественные фильмы, понесенных с 1 января по 31 мая 2022 года и до 50% затрат по лицензионным договорам за пользование правами на отечественные фильмы, понесенных начиная с 1 июня 2022 года. При этом общий объем поддержки не будет превышать 50 млн рублей на одну киносеть.

Также сетям кинотеатров станут доступны гранты на рекламу отечественного кино, а кинокомпании, которые ведут съемки на территории столицы смогут получить из бюджета средства на компенсацию 25% своих расходов на аренду городских площадок.