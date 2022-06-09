Самара, , 14:29 — REGNUM Заключенного одной из исправительных колоний Самарской области признали виновным в участии в деятельности организации, запрещенной на территории России. Об этом 9 июня сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

За решеткой Scoopify.org

В суде было установлено, что с октября 2020 года по ноябрь 2021 года обвиняемый мужчина, который отбывает наказание в исправительной колонии региона за совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, принимал активное участие в работе международного общественного движения «Арестантское уголовное единство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Непосредственное участие осужденного в деятельности сообщества заключалось в проведении бесед с целью пропаганды деятельности вышеуказанной организации, непосредственном участии в проводимых мероприятиях и демонстрации приверженности к движению среди других осужденных, содержащихся в исправительном учреждении», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что противоправную деятельность обвиняемого пресекли сотрудники УФСИН России по Самарской области.

«Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно — розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области совместно с сотрудниками УФСИН России по Самарской области», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии строгого режима.