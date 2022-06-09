* талибами — запрещённая в России организация

Кабул, , 14:17 — REGNUM Глава бывшего Высшего совета примирения Афганистана, который недавно побывал в Дели, лоббирует налаживание дипломатических отношений Индии с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Узел fonstola.ru

По сообщению регионального отделения информационного агентства «Тасним», новостные каналы сообщают, что визит высокопоставленной делегации МИД Индии в Кабул на прошлой неделе для встречи с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) состоялся в результате лоббирования со стороны Абдуллы Абдуллы, бывшего председателя Высшего совета примирения Афганистана, который недавно побывал в Дели.

Источники добавили, что правительство Индии благодаря лоббированию Абдуллы согласилось установить политические и дипломатические отношения с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и в настоящее время рассматривает варианты открытия своего посольства в Афганистане.

Отмечается, что Абдулла вскоре должен отправиться в Европу, чтобы добиться сотрудничества европейских институтов с нынешней афганской властью.

Напомним, что на прошлой неделе глава департамента Пакистана, Афганистана и Ирана МИД Индии Дж. П. Сингх во главе делегации высокого уровня встретился с главой МИД правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Амир Ханом Моттаки.

Первый официальный визит индийских официальных лиц в Афганистан после падения Кабула стал результатом многомесячных закулисных контактов между Индией и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), после того, как они вернулись к власти в Афганистане.

В то время как индийские официальные лица пытаются преуменьшить значение встречи с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), представители правительства Пакистана говорят, что встреча выходит далеко за рамки вопросов оказания гуманитарной помощи афганскому народу.