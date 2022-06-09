Кемерово, 9 июня, 2022, 14:17 — ИА Регнум. В Кемеровской области завтра, 10 июня, в Топкинском, Промышленновском, Кемеровском, Крапивинском, Ленинск-Кузнецком и Беловском районах ожидается высокая пожароопасность — четвёртого класса горимости. Таков прогноз регионального гидрометцентра.

ФБУ «Авиалесоохрана» Пожар

«В условиях сухой и ветреной погоды высок риск возникновения пожаров, — отметили в кузбасском управлении МЧС России. — В сложившихся обстоятельствах важно быть особенно внимательными к соблюдению правил пожарной безопасности».

Жителей Кузбасса просят быть осторожными при обращении с огнём.