Чебоксары, 9 июня, 2022, 14:15 — ИА Регнум. В Чебоксарах завершено расследование и передано в суд уголовное дело в отношении горожанки, задержанной при попытке получить 2,9 млн рублей якобы за содействие в принятии положительных процессуальных решений в интересах экс-супруга знакомой. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Деньги

Фигуранткой уголовного дела стала 48-летняя чебоксарка. По версии следствия, она предложила своей знакомой передать ей 2,9 млн рублей якобы для правоохранителей, чтобы они приняли положительные процессуальные решения в интересах её бывшего мужа, подозреваемого в убийстве.

В прокуратуре отмечают, что фактически у обвиняемой не было реальной возможности по принятию каких-либо решений по уголовному делу, и она планировала воспользоваться деньгами по своему усмотрению.

«О предстоящей «сделке» стало известно правоохранительным органам, и 14 марта 2022 года она была задержана после передачи ей денег», — говорится в сообщении.

Преступная деятельность пресечена УФСБ по Чувашии.

Дело расследовалось по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ («Покушение на мошенничество»). Разбирательства будут проходить в Ленинском районном суде Чебоксар.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2022 года в Чувашии вынесен обвинительный приговор местной жительнице, которую обвиняли в попытке дать 1,5 млн рублей взятки сотруднику ФСБ. Суд назначил ей условный срок.

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