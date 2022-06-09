Таллин, 9 июня, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Организаторам Дней ностальгии, которые традиционно проводились в начале сентября в Хаапсалу (западная Эстония) и собирали тысячи зрителей, удалось спасти свое детище благодаря уловке. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания страны ERR.

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Для этого пришлось изменить название — вместо Дней ностальгии, которые были связаны с советским периодом, историко-развлекательный фестиваль стал называться Vintage Weekend.

Ранее городские власти запретили проведение мероприятия, посчитав его неуместным на фоне проведения военной операции России на Украине и повсеместного запрета или ограничений на советскую военную и иную символику. В частности, неприемлемым было сочтено использование участниками фестиваля советской военной и милицейской формы, а также советской символики.

Однако изменение формата и названия вполне устроило мэрию.

«Мероприятие обретет международный размах, — сообщил организатор Дней ностальгии в Хаапсалу Роман Султангиреев. — В этом году фокус не будет направлен на 1980-е годы советского периода, географический и временной охват будет шире. Другие эпохи, но советское время тоже разрешено».