Москва, , 14:14 — REGNUM Продажи АЛРОСА сильно страдают не от западных рынков, а от снижения объёмов торговли с Индией из-за проблем с логистикой и оплатой, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

Алмазы Goodfon.ru

«Хотя ключевые каналы продаж российской АЛРОСА пока не подвергнуты санкциям, часть индийских огранщиков стала отказываться от камней из России. Как следствие объёмы экспорта упали.

Компания не раскрывает статистику продаж, но данные крупнейшего мирового рынка Индии свидетельствуют, что в марте 2022 года на рынок Индии было поставлено необработанных алмазов в количестве 209 тыс. карат, что вдвое меньше, чем в марте 2021 года, а общий оборот за I квартал 2022 года в Индию составил 718 тыс. карат, что на 45% ниже уровня аналогичного периода 2021 года (1,3 млн карат).

Конечно, санкции и геополитическая ситуация в мире уже вызвали определенные проблемы и снижение потенциала роста у АЛРОСА, поскольку под вопросом могут быть и входящие потоки денежных средств, и обеспечение импортными комплектующими и материалами.

Также, не надо забывать, что финансовое положение компании напрямую отражается на бюджетах Якутии и восьми районов республики.

Большая часть налогов АЛРОСА остаются в Якутии, на ее производстве работает местное население, акциями компании владеют муниципалитеты, а за счет выплат дивидендов поддерживается социальная часть инфраструктуры.

А сегодня стало известно, что АЛРОСА не будет выплачивать финальные дивиденды за второе полугодие 2021 года. Такую рекомендацию дал наблюдательный совет компании.

Однако дефицит на мировом рынке алмазов толкает цены вверх. Только за последний год цены на алмазное сырьё выросли почти на 20%, поэтому, несмотря на трудности в логистике и поставках, в денежном выражении выручка от экспорта алмазов России растёт.

Так, выручка от поставок в Индию в марте 2022 года увеличилась до 78 миллионов долларов за счёт подорожания продукции на 27%, а стоимость всего алмазного товарооборота в марте составила €185 млн против €162 млн год назад. Российские алмазодобывающие компании теряют в объемах экспорта, но выигрывают в выручке от продажи алмазного сырья.

Это, скорее всего, касается и компании АЛРОСА. Потенциал роста цен на алмазы должен компенсировать снижение объёмов экспорта.

К сожалению, нет финансовых данных от АЛРОСА после ввода санкций, но по косвенным признакам видно, что компания не испытывает проблем», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, АЛРОСА — лидер алмазодобывающей отрасли мира, российская горнорудная компания с государственным участием, крупнейший в мире производитель алмазов в каратах. На долю компании приходится почти треть мирового предложения алмазов и 95% российской добычи алмазов.

В марте–апреле 2022 года США, Евросоюз и Великобритания ввели санкции против алмазно-бриллиантовой отрасли России и крупнейшего в мире производителя алмазов компании АЛРОСА. В частности, запрет на импорт ряда российских товаров, таких как: ювелирные изделия, предметы роскоши, а также всех видов алмазов и бриллиантов из российского сырья.

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