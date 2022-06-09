Санкт-Петербург, 9 июня, 2022, 14:19 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге представили проект музея электрической эпохи, который планируют разместить в здании бывшей ТЭЦ-3 на набережной реки Фонтанки, 104. Проект 9 июня представило ведущее архитектурное бюро города «Студия 44».

studio44.ru Проект музея электрической эпохи на набережной Фонтанки. СПб.

Заказчиком проекта выступило ПАО «ТГК-1», которому принадлежит здание. Согласно проекту, большую часть исторического здания ТЭЦ займет тематический музей, а незначительную — ресторан. Также на территории музея появится лекторий и Электрический парк с открытой анфиладой и открытыми экспозициями.

«Подход к преобразованию электростанции в современный общественный центр основан на выявлении ценности исторического здания и сохранившихся в нём промышленных агрегатов — паровых машин, водогрейных котлов, газовых турбин и другого технологического оборудования ТЭЦ. Идеология размещения музейной экспозиции обусловлена самой структурой сооружения», — говорится в описании проекта.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что сооружение ТЭЦ было возведено в конце XIX века на набережной реки Фонтанки, 104, и занимает площадь в 18,3 тыс. кв. метров. ТЭЦ была остановлена в 2017 году.