Тирасполь, 9 июня, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Внешний курс молдавских властей в отношении России в последнее время сопровождается антироссийскими выпадами. Об этом заявил в интервью телеканалу «Россия 1» глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.

President.gospmr.org Вадим Красносельский

«Действия молдавских властей в последние месяцы говорят, если не о русофобии, то о явных антироссийских выпадах. Налицо недружественные проявления в адрес России», — сказал Красносельский.

Он заявил, что Кишинёв действует в интересах западных стран. Глава ПМР напомнил, что молдавская делегация в ПАСЕ поддержала исключение России из Совета Европы. Такое положение дел «не радует» Тирасполь.

Стоит отметить, президент Молдавии Майя Санду в мае подтвердила намерение Кишинёва «интегрировать» Приднестровье. Она сказала, что это планируется сделать «мирным путём», но потребовала вывода из региона российских миротворцев.