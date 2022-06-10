10 июня 2022 | Время чтения 4 мин

Анастасия Чекменёва, Марина Захарова, , 00:05 — REGNUM Север — это любовь, безусловная. Кто побывал тут один раз, непременно захочет вернуться. Здесь особенный воздух, а ещё возможность побыть наедине с собой, даже если кто-то окажется рядом. Сегодня расскажем и покажем Терский берег Кольского полуострова.

Это побережье Белого моря в Мурманской области с уникальными ландшафтами, завораживающими пейзажами северной природы и поморскими деревнями, славящимися большим количеством культурных объектов и достопримечательностей. Протяжённость побережья составляет приблизительно 500 км.

Белое море Марина Захарова © ИА REGNUM

Белое море, Терский район Марина Захарова © ИА REGNUM

Белое море, отлив Марина Захарова © ИА REGNUM

Брошенная на берегу рыбацкая лодка Марина Захарова © ИА REGNUM

В конце лета на побережье Белого моря можно насобирать брусники Марина Захарова © ИА REGNUM

Закат на Белом море Марина Захарова © ИА REGNUM

Это место отлично подойдёт для желающих ненадолго отгородиться от цивилизации и интернета и провести время среди первозданной природы, погрузиться в жизненную атмосферу небольших поселков, бережно хранящих устойчивую самобытную колоритность.

В одной из деревень на Кольском полуострове Марина Захарова © ИА REGNUM

Большинство построек не видело ремонта несколько десятков лет Марина Захарова © ИА REGNUM

Дрова нужны даже летом Марина Захарова © ИА REGNUM

Магазин в селе на берегу Белого моря Марина Захарова © ИА REGNUM

Место, где вас никто не потревожит Марина Захарова © ИА REGNUM

Терский берег также называют аметистовым берегом, так как раньше на территории Терского побережья на мысе Корабль активно велась промышленная добыча драгоценных камней аметистов. Сегодня месторождение аметиста на мысе Корабль является региональным геологическим памятником природы.

На берегу Белого моря, Терский район Марина Захарова © ИА REGNUM

Побережье Белого моря, Мурманская область Марина Захарова © ИА REGNUM

Побережье Белого моря, Терский берег Марина Захарова © ИА REGNUM

Кольский полуостров Марина Захарова © ИА REGNUM

Природу Кольского полуострова стоит увидеть, чтобы сюда вернуться Марина Захарова © ИА REGNUM

Растительность Кольского полуострова Марина Захарова © ИА REGNUM

На Терском берегу Марина Захарова © ИА REGNUM

Последним населенным пунктом на Терском береге, куда можно добраться на обычной легковушке, является Варзуга Марина Захарова © ИА REGNUM

Побережье Белого моря, Мурманская область Марина Захарова © ИА REGNUM Побережье Белого моря, Мурманская область Марина Захарова © ИА REGNUM

Рыбачить на Кольский полуостров приезжают даже из Москвы Марина Захарова © ИА REGNUM

Одним из популярных туристических объектов является Кандалакша — небольшой населённый пункт на берегу Кандалакшской губы Белого моря. К числу культурных объектов Кандалакши можно отнести лабиринт «Вавилон». Это каменный лабиринт, история происхождения которого до сих пор остаётся загадкой. Возраст лабиринта, предположительно, более 2000 лет. Близ Кандалакши находится гора Крестовая высотой 321 метр. На вершине горы установлен поклонный крест. Забравшись на гору, можно хорошо осмотреть окрестности Кандалакши и полюбоваться умопомрачительной красотой залива.

Гора Крестовая близ Кандалакши Марина Захарова © ИА REGNUM

Вид на Кандалакшу Марина Захарова © ИА REGNUM

Кандалакшский залив, Мурманская область Марина Захарова © ИА REGNUM

Гора Крестовая близ Кандалакши Марина Захарова © ИА REGNUM

На окраине Кандалакши Марина Захарова © ИА REGNUM

Отлив, порт Кандалакши Марина Захарова © ИА REGNUM

Река Колвица в Мурманской области Марина Захарова © ИА REGNUM

Река Колвица близ Кандалакши Марина Захарова © ИА REGNUM

Река Колвица Марина Захарова © ИА REGNUM

Река Колвица, Кольский полуостров Марина Захарова © ИА REGNUM

В реках активно ловят горбушу, часто это просто браконьерство, но местные на этом зарабатывают Марина Захарова © ИА REGNUM

Река Колвица в августе Марина Захарова © ИА REGNUM

Рекомендуем подняться на гору Волосяная, начало тропы от турбазы Марина Захарова © ИА REGNUM

Кандалакшский залив, вид с горы Волосяная Марина Захарова © ИА REGNUM

Вид на Кандалакшский залив с горы Волосяная Марина Захарова © ИА REGNUM Вид на Кандалакшский залив с горы Волосяная Марина Захарова © ИА REGNUM

На горе Волосяная, Мурманская область Марина Захарова © ИА REGNUM

На горе Волосяная, Мурманская область Марина Захарова © ИА REGNUM

Поселение Умба — административный центр Терского района, в настоящее время в большинстве своём является перевалочным пунктом для туристов. В Умбе находится несколько музеев, таких как музей поморского быта, музей наскального искусства «Петроглифы Канозера» и, пожалуй, самый популярный музей под открытым небом — тоня «Тетрина». Тоня «Тетрина» — одно из самых древних поселений Мурманской области. Сегодня это историко-этнографический комплекс, воссозданный по останкам строений на месте, где в период с XVI века до середины XX века располагалась тоня. Посетив это место, можно увидеть и узнать, как жили поморы несколько столетий назад. Комплекс находится на берегу моря, и попасть туда можно только во время отлива.

Кузрека, городское поселение Умба, Терский район, Мурманская область Марина Захарова © ИА REGNUM

Кузрека, Белое море Марина Захарова © ИА REGNUM

Умба Марина Захарова © ИА REGNUM

Из достопримечательностей села Кашкаранцы можно выделить церковь Тихвинской иконы Божией Матери, Тихвинскую часовню и маяк. Тихвинская часовня была воздвигнута в XVI веке над могилами трёх иноков. Согласно старинному поверью, для удачи в промысле нужно было молиться у могил Кашкаранских иноков. Село Кашкаранцы также известно тем, что оно в своё время принадлежало легендарной боярыне Марфе Посаднице, а после она передала земли Соловецкому монастырю.

Село Кашкаранцы в Мурманской области Марина Захарова © ИА REGNUM

Церковь Тихвинской иконы Божией Матери в Кашкаранцах Марина Захарова © ИА REGNUM

Библиотека в селе Кашкаранцы Марина Захарова © ИА REGNUM

В селе Кашкаранцы Марина Захарова © ИА REGNUM

Оленица — небольшое село, которое прославилось месторождением глендонитов, местных каменных сувениров, имеющих также название «Беломорские рогульки». Эти минеральные образования впервые были найдены в Австралии, а позднее здесь, на берегу Белого моря.

На берегу Белого моря (Кольский полуостров, у села Оленицы) Марина Захарова © ИА REGNUM

Посетить Терский берег можно самостоятельно на автомобиле или заказать тур и отправиться в путешествие вместе с экскурсионной группой.

Терский берег Белого моря Марина Захарова © ИА REGNUM

Терский берег стоит увидеть своими глазами Марина Захарова © ИА REGNUM

Уже отслужившая свой век рыбацкая лодка Марина Захарова © ИА REGNUM

Терский берег, Белое море Марина Захарова © ИА REGNUM

Черника Марина Захарова © ИА REGNUM

Ягоды Марина Захарова © ИА REGNUM