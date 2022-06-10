Анастасия Чекменёва, Марина Захарова,
10 июня 2022, 00:05 — REGNUM Север — это любовь, безусловная. Кто побывал тут один раз, непременно захочет вернуться. Здесь особенный воздух, а ещё возможность побыть наедине с собой, даже если кто-то окажется рядом. Сегодня расскажем и покажем Терский берег Кольского полуострова.
Это побережье Белого моря в Мурманской области с уникальными ландшафтами, завораживающими пейзажами северной природы и поморскими деревнями, славящимися большим количеством культурных объектов и достопримечательностей. Протяжённость побережья составляет приблизительно 500 км.
Белое море
Марина Захарова © ИА REGNUM
Белое море, Терский район
Марина Захарова © ИА REGNUM
Белое море, отлив
Марина Захарова © ИА REGNUM
Брошенная на берегу рыбацкая лодка
Марина Захарова © ИА REGNUM
В конце лета на побережье Белого моря можно насобирать брусники
Марина Захарова © ИА REGNUM
Закат на Белом море
Марина Захарова © ИА REGNUM
Это место отлично подойдёт для желающих ненадолго отгородиться от цивилизации и интернета и провести время среди первозданной природы, погрузиться в жизненную атмосферу небольших поселков, бережно хранящих устойчивую самобытную колоритность.
В одной из деревень на Кольском полуострове
Марина Захарова © ИА REGNUM
Большинство построек не видело ремонта несколько десятков лет
Марина Захарова © ИА REGNUM
Дрова нужны даже летом
Марина Захарова © ИА REGNUM
Магазин в селе на берегу Белого моря
Марина Захарова © ИА REGNUM
Место, где вас никто не потревожит
Марина Захарова © ИА REGNUM
Терский берег также называют аметистовым берегом, так как раньше на территории Терского побережья на мысе Корабль активно велась промышленная добыча драгоценных камней аметистов. Сегодня месторождение аметиста на мысе Корабль является региональным геологическим памятником природы.
На берегу Белого моря, Терский район
Марина Захарова © ИА REGNUM
Побережье Белого моря, Мурманская область
Марина Захарова © ИА REGNUM
Побережье Белого моря, Терский берег
Марина Захарова © ИА REGNUM
Кольский полуостров
Марина Захарова © ИА REGNUM
Природу Кольского полуострова стоит увидеть, чтобы сюда вернуться
Марина Захарова © ИА REGNUM
Растительность Кольского полуострова
Марина Захарова © ИА REGNUM
На Терском берегу
Марина Захарова © ИА REGNUM
Последним населенным пунктом на Терском береге, куда можно добраться на обычной легковушке, является Варзуга
Марина Захарова © ИА REGNUM
Побережье Белого моря, Мурманская область
Марина Захарова © ИА REGNUM
Побережье Белого моря, Мурманская область
Марина Захарова © ИА REGNUM
Рыбачить на Кольский полуостров приезжают даже из Москвы
Марина Захарова © ИА REGNUM
Одним из популярных туристических объектов является Кандалакша — небольшой населённый пункт на берегу Кандалакшской губы Белого моря. К числу культурных объектов Кандалакши можно отнести лабиринт «Вавилон». Это каменный лабиринт, история происхождения которого до сих пор остаётся загадкой. Возраст лабиринта, предположительно, более 2000 лет. Близ Кандалакши находится гора Крестовая высотой 321 метр. На вершине горы установлен поклонный крест. Забравшись на гору, можно хорошо осмотреть окрестности Кандалакши и полюбоваться умопомрачительной красотой залива.
Гора Крестовая близ Кандалакши
Марина Захарова © ИА REGNUM
Вид на Кандалакшу
Марина Захарова © ИА REGNUM
Кандалакшский залив, Мурманская область
Марина Захарова © ИА REGNUM
Гора Крестовая близ Кандалакши
Марина Захарова © ИА REGNUM
На окраине Кандалакши
Марина Захарова © ИА REGNUM
Отлив, порт Кандалакши
Марина Захарова © ИА REGNUM
Река Колвица в Мурманской области
Марина Захарова © ИА REGNUM
Река Колвица близ Кандалакши
Марина Захарова © ИА REGNUM
Река Колвица
Марина Захарова © ИА REGNUM
Река Колвица, Кольский полуостров
Марина Захарова © ИА REGNUM
В реках активно ловят горбушу, часто это просто браконьерство, но местные на этом зарабатывают
Марина Захарова © ИА REGNUM
Река Колвица в августе
Марина Захарова © ИА REGNUM
Рекомендуем подняться на гору Волосяная, начало тропы от турбазы
Марина Захарова © ИА REGNUM
Кандалакшский залив, вид с горы Волосяная
Марина Захарова © ИА REGNUM
Вид на Кандалакшский залив с горы Волосяная
Марина Захарова © ИА REGNUM
Вид на Кандалакшский залив с горы Волосяная
Марина Захарова © ИА REGNUM
На горе Волосяная, Мурманская область
Марина Захарова © ИА REGNUM
На горе Волосяная, Мурманская область
Марина Захарова © ИА REGNUM
Поселение Умба — административный центр Терского района, в настоящее время в большинстве своём является перевалочным пунктом для туристов. В Умбе находится несколько музеев, таких как музей поморского быта, музей наскального искусства «Петроглифы Канозера» и, пожалуй, самый популярный музей под открытым небом — тоня «Тетрина». Тоня «Тетрина» — одно из самых древних поселений Мурманской области. Сегодня это историко-этнографический комплекс, воссозданный по останкам строений на месте, где в период с XVI века до середины XX века располагалась тоня. Посетив это место, можно увидеть и узнать, как жили поморы несколько столетий назад. Комплекс находится на берегу моря, и попасть туда можно только во время отлива.
Кузрека, городское поселение Умба, Терский район, Мурманская область
Марина Захарова © ИА REGNUM
Кузрека, Белое море
Марина Захарова © ИА REGNUM
Умба
Марина Захарова © ИА REGNUM
Из достопримечательностей села Кашкаранцы можно выделить церковь Тихвинской иконы Божией Матери, Тихвинскую часовню и маяк. Тихвинская часовня была воздвигнута в XVI веке над могилами трёх иноков. Согласно старинному поверью, для удачи в промысле нужно было молиться у могил Кашкаранских иноков. Село Кашкаранцы также известно тем, что оно в своё время принадлежало легендарной боярыне Марфе Посаднице, а после она передала земли Соловецкому монастырю.
Село Кашкаранцы в Мурманской области
Марина Захарова © ИА REGNUM
Церковь Тихвинской иконы Божией Матери в Кашкаранцах
Марина Захарова © ИА REGNUM
Библиотека в селе Кашкаранцы
Марина Захарова © ИА REGNUM
В селе Кашкаранцы
Марина Захарова © ИА REGNUM
Оленица — небольшое село, которое прославилось месторождением глендонитов, местных каменных сувениров, имеющих также название «Беломорские рогульки». Эти минеральные образования впервые были найдены в Австралии, а позднее здесь, на берегу Белого моря.
На берегу Белого моря (Кольский полуостров, у села Оленицы)
Марина Захарова © ИА REGNUM
Посетить Терский берег можно самостоятельно на автомобиле или заказать тур и отправиться в путешествие вместе с экскурсионной группой.
Терский берег Белого моря
Марина Захарова © ИА REGNUM
Терский берег стоит увидеть своими глазами
Марина Захарова © ИА REGNUM
Уже отслужившая свой век рыбацкая лодка
Марина Захарова © ИА REGNUM
Терский берег, Белое море
Марина Захарова © ИА REGNUM
Черника
Марина Захарова © ИА REGNUM
Ягоды
Марина Захарова © ИА REGNUM
Ягодные ковры
Марина Захарова © ИА REGNUM