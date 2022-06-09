Челябинск, 9 июня, 2022, 14:11 — ИА Регнум. В Челябинской области начальник участка одного из промышленных предприятий подозревается в получении взятки. Об этом сообщает областное управление СКР.

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По данным следствия, преступление было совершено ещё в 2018 году. Якобы гражданин получил 80 тыс. рублей, а дал ему их работник предприятия за утверждение объёмов работ, значительно превышавших фактически выполненные.

Преступление выявили представители ФСБ. Проводятся следственные действия.