Донецк, 9 июня, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Войска Донецкой Народной Республики (ДНР) уничтожили шесть пунктов управления украинских беспилотников, которые корректировали массированный обстрел Донецка. Об этом заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил 9 июня в эфире телеканала «Россия 24».

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По его словам, в последние дни, когда Донецк, Макеевку и Ясиноватую стали очень сильно обстреливать, был принят определенный комплекс мер. Силы республики уничтожили четыре украинских установки «Град» и два полевых артиллерийских склада.

«И, самое главное, шесть пунктов управления беспилотными летательными аппаратами, которые обеспечивали корректировку обстрела городской черты нашей республики», — сказал Басурин.

В настоящее время силы республики наступают с трёх сторон на Славянском направлении и завершают окружение группировки ВСУ на направлении Лисичанск-Северодонецк, здесь же можно сказать об Артемовске и Северске, добавил он.

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