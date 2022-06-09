Ставрополь, 9 июня 2022, 14:11 — REGNUM В краевом центре Ставропольского края произошел взрыв в одном из многоэтажных домов. При взрыве повреждено четыре квартиры, пострадала женщина, около 50 человек эвакуировали, сообщили в региональном управлении МЧС.
Инцидент случился в 11:27 9 июня в Юго-Западном районе Ставрополя. По предварительным данным взорвался бытовой газ.
Кроме того, уточняется, что при взрыве повреждены стекла в окнах квартир на втором этаже и шесть припаркованных автомашин. Несущие конструкции не повреждены, отметили в МЧС.