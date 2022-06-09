Ставрополь, 9 июня, 2022, 14:11 — ИА Регнум. В краевом центре Ставропольского края произошел взрыв в одном из многоэтажных домов. При взрыве повреждено четыре квартиры, пострадала женщина, около 50 человек эвакуировали, сообщили в региональном управлении МЧС.

vk.com/gumchs_sk Взрыв газа

Инцидент случился в 11:27 9 июня в Юго-Западном районе Ставрополя. По предварительным данным, взорвался бытовой газ.

«Сообщение о происшествии в 12-этажном доме в г. Ставрополь поступило в 11:27. <…> Дом газифицированный. Спасатели эвакуировали 50 человек. Один человек пострадал. На месте работают экстренные службы», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, уточняется, что при взрыве повреждены стекла в окнах квартир на втором этаже и шесть припаркованных автомашин. Несущие конструкции не повреждены, отметили в МЧС.