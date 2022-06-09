Москва, , 14:10 — REGNUM В День России, 12 июня, президент РФ Владимир Путин проведет в Георгиевском зале Кремля церемонию вручения Государственных премий. Об этом 9 июня рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Владимир Путин на церемонии вручения Государственных премий Kremlin.ru

«Президент Путин подписал несколько указов о присуждении Госпремий РФ за выдающиеся достижения в соответствующих областях… Собственно (вручение) медалей героя труда РФ и знаков лауреатов Госпремий состоится 12 июня в наш национальный день — в День России, в полдень в Кремле… В Большом Кремлевском дворце, в Георгиевском зале», — сказал представитель Кремля.

При этом ранее глава Российского государства подписал указы о присуждении Государственных премий 2021 года в области науки и технологий, в области литературы и искусства, а также за достижения в правозащитной и благотворительной деятельности, и за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что информацией о дальнейшей судьбе украинских пленных с завода «Азовсталь» в Мауриполе, которые были переведены на территорию РФ, не располагают в администрации президента России.