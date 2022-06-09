Париж, , 14:10 — REGNUM Прокуратура Парижа расследует пищевой скандал, затронувший компанию Ferrero после заражения сальмонеллезом нескольких детей, которые употребляли продукты Kinder, сообщает Le Figaro.

Сальмонелла Wikimedia Commons

Расследование было начато по пунктам «обман, отягченный опасностью для здоровья человека», «непреднамеренное посягательство на физическую неприкосновенность» и «создание угрозы жизни других людей» после жалобы, поданной 19 мая ассоциацией потребителей во Франции.

Группа Ferrero подозревается в задержке с уведомлением властей и отзывом продукции, когда 15 декабря на ее предприятиях была обнаружена сальмонелла.

Как сообщало ИА REGNUM, французские и бельгийские органы здравоохранения связывают случаи сальмонеллеза с потреблением продукции Kinder.

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