Салехард, 9 июня, 2022, 14:09 — ИА Регнум. В Салехарде запускается программа бесплатных поездок в такси для ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Дарья Драй ИА REGNUM Такси

До конца 2022 года такси можно будет использовать вне зависимости от целей поездки абсолютно бесплатно. С ветераном смогут поехать и сопровождающие родственники.

Обратиться за услугой смогут инвалиды, участники, военнослужащие последнего призыва, граждане, работавшие на ПВО в годы Великой Отечественной войны.