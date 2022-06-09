Красноярск, 9 июня, 2022, 14:09 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае выявили 48 носителей коронавируса, выздоровел 71 человек. Госпитализация потребовалась 41 заболевшему. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 июня в федеральном оперативном штабе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

За весь период пандемии в Красноярском крае подтверждено 366 267 случаев COVID-19. Общее число выздоровевших — 354 269 человек.

За сутки в регионе скончался один пациент с диагнозом «коронавирусная инфекция», за всё время — 10 850.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня в Красноярском крае был подтверждён 51 случай заражения коронавирусом, выздоровели 70 человек.