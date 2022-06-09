* запрещённая в России организация

Кабул, 9 июня, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Генерал Мубин, бывший пресс-секретарь штаб-квартиры полиции талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кабуле, заявил в программе Today News телеканала TOLOnews, что поведение талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разочаровало тех, кто возлагал на них надежды.

Ana.press Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Критикуя приказы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), он сказал, что они нанесли ущерб отношениям группировки с Западом.

Генерал Мубин был пресс-секретарём кабульской полиции в течение четырёх месяцев после того, как «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взял власть в свои руки, но позже появились слухи о его аресте.

В этом интервью он рассмотрел политику и действия талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за последние девять месяцев с позиции «общественного активиста». По словам Мобина, поведение талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), например преследование людей из-за типа одежды, усиливает ненависть населения к движению.

Бывший пресс-секретарь талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сослался на «разрыв между лидерами талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и народом», и сказал, что, по его мнению, «встречи с народом не проводятся, и народ не удовлетворен».

В программе Today News освещались недавние высказывания министра иностранных дел Германии о талибах (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и непризнании этой группировки Германией. Несколько дней назад во время визита в Пакистан Анналена Бербок раскритиковала талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявив, что их политика ведёт Афганистан к краху.

Генерал Мубин похвалил министерство иностранных дел талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за его «успешное взаимодействие» с миром, но сказал: »Однако некоторые приказы министерства по поощрению добродетели и предотвращению порока нанесли ущерб этой дипломатии».

Он упомянул о навязывании женщинам этим министерством жёстких правил ношения хиджаба, что, по его мнению, «не является необходимым в данный момент, и в первую очередь нужно решать внутренние проблемы».