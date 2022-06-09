Пенза, , 14:29 — REGNUM На территории Пензенской области за четыре месяца текущего года зарегистрировали 51 случай энтеровирусной инфекции (3,95 на 100 тыс. населения). Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, выявленные случаи характеризует существенный подъем заболеваемости после двухлетнего спада.

Энтеровирус под электронным микроскопом Cdc.gov

Основная часть заболевших — дети в возрасте до 14 лет (96,1%). В группе риска находятся дети от 1 года до 2 лет (показатель заболеваемости — 111,78 на 100 тыс. контингента) и от 3 до 6 лет (37,52 на 100 тыс.).

Порядка 49% заболевших детей посещают дошкольные образовательные учреждения.

На кишечную форму энтеровирусной инфекции приходится 88,2% зарегистрированных случаев.

Заражение энтеровирусами происходит воздушно-капельным путем, через пыль, а также водным, пищевым и контактно-бытовым путями. Инкубационный период длится до 10 дней.

Вспышки энтеровирусной инфекции чаще всего возникают в летне-осенний период.

ИА REGNUM ранее сообщало, в конце ноября 2021 года в Калмыкии заболели более 1,3 тыс. школьников и детей дошкольного возраста. Среди клинических проявлений — температура, кашель, расстройства желудочно-кишечного тракта.

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