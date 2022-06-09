Таллин, 9 июня, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Эстонский фонд интеграции приглашает постоянных жителей страны (не носителей эстонского языка) на бесплатные курсы на знание Конституции и Закона о гражданстве, которые необходимы для получения гражданства.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

Об этом сообщил портал tribuna. ee, отметив, что курсы стартуют в июле и на них необходимо предварительно зарегистрироваться.

«Приглашаем на обучение взрослых постоянных жителей Эстонии и новых иммигрантов, чьим родным языком не является эстонский, которые планируют ходатайствовать о получении гражданства Эстонии», — сказала руководитель сферы языкового обучения Фонда интеграции Яна Тонди

Количество мест ограничено — 204. Продолжительность обучения составляет 18 академических часов. Курсы будут проводиться в 4 из 15 уездов страны, а также онлайн.

Отмечается, что для ходатайствования о получении гражданства Эстонской Республики, помимо сдачи экзамена на знание Конституции и Закона о гражданстве, необходимо сдать и экзамен на знание эстонского языка на определенную категорию.