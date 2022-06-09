Кемерово, 9 июня, 2022, 14:06 — ИА Регнум. В Кемеровской области летом планируется открыть 87 пляжей. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

Цитата из х/ф «Полосатый рейс». Реж. Владимир Фетин. 1961. СССР На пляже

«Для обеспечения безопасности отдыхающих на территории пляжей имеется спасательный пост, в обязательном порядке организуется дежурство спасателей», — уточнили в ведомстве.

На сегодняшний день открыты девять пляжей: в Прокопьевске, Белово, Новокузнецке, а также в Беловском районе и Гурьевском муниципальном округе.