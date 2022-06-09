Москва, 9 июня, 2022, 14:04 — ИА Регнум. На фоне антироссийских санкции правительство Москвы приняло решение оказать поддержку столичной киноиндустрии и прокату новых отечественных картин. Об этом 9 июня сообщил мэр города Сергей Собянин у себя в блоге.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

Собянин напомнил, что иностранные компании отказались от российских премьер, что поставило многие кинотеатры под угрозу закрытия или значительного сокращения масштабов работы. Это в свою очередь грозит лишить москвичей и гостей столицы привычного досуга и оставить без работы тысячи людей.

«Мы поможем московским кинотеатрам пережить нынешние непростые времена. И серьезно увеличим действующие городские меры поддержки кинопроизводства, чтобы наши картины смогли быстрее занять нишу, освободившуюся после ухода западного кино», — написал мэр Москвы.