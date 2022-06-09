Кишинёв, 9 июня, 2022, 14:02 — ИА Регнум. Две парламентские оппозиционные партии Молдавии 9 июня вывели своих сторонников на акцию протеста в Кишинёве. Об этом сообщает телеканал TV8.

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По данным журналистов, в протестном митинге участвовали Партия социалистов и партия «Шор». Активисты возмущены постоянным ростом цен на энергоресурсы. В этом году тарифы на электроэнергию повышали дважды.

«Сложилось впечатление, что все эти повышения цен становятся нормой и нам приходится экономить. Кто-то советует нам продать машину, не открывать холодильник или даже продать холодильник. Нам скоро посоветуют вернуться к свечам», — заявила один лидеров «Шор» Марина Таубер.

Она отметила, что лидеры правящей партии «Действие и солидарность» в ходе предвыборной компании обещали европейский курс и преодоление отсталости страны. Пока, как заявила Таубер, Молдавия стала «чемпионом не по развитию, а по инфляции».

Стоит отметить, что в Молдавии годовая инфляция в апреле составила 27,07%. Это стало самым высоким показателем в Европе. По прогнозу Нацбанка, в третьем квартале темпы инфляции в республике вырастут до 31%.