Рамалла , , 14:15 — REGNUM На юге Западного берега реки Иордан начались столкновения между израильской полицией и палестинцами. Об этом 9 июня сообщает информационное агентство Quds.

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По данным журналистов, демонстранты выступают против строительства еврейских поселений в районе города Хальхул.

Отмечается, что полиция открыла по демонстрантам огонь из боевого и нелетального оружия, в результате чего пострадали семь человек.

«Семеро человек получили ранения в городе Хальхул на Западном берегу, четверо из них были госпитализированы с огнестрельными ранениям. Один из раненных был доставлен в больницу в критическом состоянии и впоследствии скончался», — цитирует Quds заявление министерства здравоохранения Палестины.