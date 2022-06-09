Житель Палестины погиб в ходе столкновения с израильской полицией
Рамалла , 9 июня, 2022, 14:15 — ИА Регнум. На юге Западного берега реки Иордан начались столкновения между израильской полицией и палестинцами. Об этом 9 июня сообщает информационное агентство Quds.
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Палестина
По данным журналистов, демонстранты выступают против строительства еврейских поселений в районе города Хальхул.
Отмечается, что полиция открыла по демонстрантам огонь из боевого и нелетального оружия, в результате чего пострадали семь человек.
«Семеро человек получили ранения в городе Хальхул на Западном берегу, четверо из них были госпитализированы с огнестрельными ранениям. Один из раненных был доставлен в больницу в критическом состоянии и впоследствии скончался», — цитирует Quds заявление министерства здравоохранения Палестины.