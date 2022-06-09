Москва, 9 июня, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Руководящий комитет по мирному урегулированию в Боснии и Герцеговине (БиГ) пошёл на прямой подлог, приняв без России коммюнике по встрече 7–8 июня. Об этом сегодня, 9 июня, завила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Босния и Герцеговина

По её словам, решения руководящего комитета, принятые без России, нелегитимны и не могут представлять собой выражение позиции международного сообщества.

«Впервые за всю более чем четвертьвековую историю усилий по постконфликтному урегулированию в БиГ Россия как член руководящего комитета с момента его основания не была приглашена к участию в данном мероприятии», — пояснила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, Босния и Герцеговина — случай «специальный», это лучше всего доказывает большое количество иностранных «специальных представителей», которые занимаются этой страной, заявил член президиума БиГ от сербов Милорад Додик.

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