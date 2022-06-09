Москва, , 14:01 — REGNUM В Совфеде расценили как провокацию призыв Евросоюза не покупать у России зерно, вывезенное с Украины.

Константин Косачёв Kodru

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«Любопытно. Если не принять за данность, что украинское зерно окрашено в цвета национального флага, последовать призыву будет весьма затруднительно. А если ещё принять во внимание, что в Википедии предусмотрительно появилась статья «Кража украинского зерна Россией», понятно, что готовится очередная антироссийская провокация», — отметил вице-спикер Совфеда Константин Косачёв в телеграм-канале.

Смысл провокации — прикрыть кражу украинского зерна Западом в собственную пользу, еще раз обвинить Россию во всех бедах, и заодно на этом заработать, перепродавая украинское зерно по завышенным ценам по всему миру, блокируя штатные поставки из России, рассуждает сенатор.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен отрицает ответственность Европейского Союза за возникшие перебои с поставками продовольствия на мировой рынок, которые могут быть связаны с антироссийскими санкциями.

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