Москва, 9 июня, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Потребители природного газа из ряда стран, отказавшихся переходить на новую схему оплаты, уже отключены от поставок, сообщил 9 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Они уже отключены», — сказал Песков журналистам.

Он пояснил, что пока новых отключений не планируется.

«Те, кто получает газ, они уже работают по новой системе, которая прописана в соответствующем указе президента России», — рассказал пресс-секретарь главы государства.

Рублёвая схема оплаты поставок российского газа введена с 31 марта по указу президента России Владимира Путина.