Москва, 9 июня, 2022, 13:58 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект, устанавливающий основы оказания услуг по подаче и отводу воды, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Законопроект направлен на исправление правовой коллизии, возникающей между подведомственными Минсельхозу России учреждений в области мелиорации земель и сельхозпроизводителями, отметила зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина («Единая Россия»).

«Инициатива даёт право подведомственным Минсельхозу учреждениям в области мелиорации земель заключать договора с сельхозпроизводителями по подаче воды на платной основе. Стоимость подачи воды будет рассчитываться в соответствии с правилами расчёта стоимости услуг, утверждаемых Минсельхозом России», — пояснила парламентарий.

При этом Школкина обратила внимание на то, что сельхозпроизводители на встречах постоянно задают вопросы, связанные со сбором громоздкого пакета разрешительных документов и проведением экспертиз при оформлении водных скважин, а также о росте цен на водные ресурсы, используемые для полива сельскохозяйственных культур и орошения сельскохозяйственных земель.

«Все эти вопросы мы адресовали правительству России, на часть которых уже получили ответ — сегодня в соответствии с постановлением правительства от 24 марта 2022 года установлено ограничение на 2 года на повышения ставок на использование водных ресурсов. По скважинам есть поручение профильного вице-премьера Виктории Абрамченко, полагаю, и этот вопрос будет оперативно решён, так как для деятельности аграриев вода имеет особое значение и все это прекрасно понимают», — заявила Школкина.

Практика

Исходя из судебной практики, с 2017 по 2022 годы аграриями было подано 53 судебных иска, где предметом разбирательства было взыскание с сельхозпроизводителей задолженности по подаче (отводу) воды по 57 договорам, которые аграрии считали незаконными.

Суды первой инстанции принимали решения в пользу сельхозпроизводителей, правда, последующие инстанции зачастую такие решения отменяли, но понесённые расходы Минсельхоза России на эти разбирательства так никто и не возместил.

К тому же ФАС и прокуратура также неоднократно выносили решения о привлечении Федерального государственного бюджетного учреждения «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения» к административной ответственности, считая взимание платы за водоотведение и подачу воды неправильной. Вместе с тем, указанные учреждения несут значительные расходы, связанные с эксплуатацией мелиоративных систем, содержанием сотрудников, оплатой за коммунальные услуги и электроэнергию, отметила Школкина.