Ульяновск, 9 июня, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Общественный транспорт Ульяновска в День России будет работать до полуночи. Об этом сообщает администрация областного центра.

Иван Шилов ИА REGNUM Общественный транспорт

12 июня для удобства жителей после праздничных мероприятий в честь Дня России в городе продлят работу общественного транспорта: он будет работать в режиме буднего дня до 24:00.

Для подвоза жителей в Заволжье с 22:10 от остановки «Центробанк» организуют специальную подачу, в Железнодорожный район и Засвияжье доставят трамваи № 4, 9 и 22 от дворца культуры «Губернаторский» и драмтеатра.

Также в это время от остановки «Центробанк» будут отправляться автобусы в пригородную зону: сёла Карлинское, Луговое, Кротовка, Арское и деревню Погребы.

По данным администрации Ульяновска, всего в рамках специальной подачи будет задействовано более 40 единиц общественного транспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске основные массовые мероприятия в рамках Дня России состоятся на Соборной площади и площади Ленина. В афише — концертные программы, спортивный праздник, выставки, пройдут мастер-классы. Завершится праздник фейерверком.