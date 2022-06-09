9 июня 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление еврокомиссара Йоханнеса Хана о том, что участие Европейского союза в событиях на Украине настолько быстро опустошает казну Евросоюза, что Брюсселю придется досрочно пересмотреть свой семилетний бюджет.

Мирослава Романенко, , 14:49 — REGNUM Участие Европейского союза в событиях на Украине настолько быстро опустошает казну Евросоюза, что Брюсселю придется досрочно пересмотреть свой семилетний бюджет. Об этом 8 июня сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на заявление еврокомиссара Йоханнеса Хана.

Выхлоп Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По словам политика, Европейский союз крайне быстро расходует резервы на покрытие расходов официального Киева, и это «вызывает обеспокоенность». С конца февраля 2022 года, по официальным данным, Евросоюз выделил на поддержку украинской экономики и государственного аппарата более четырех миллиардов евро.

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Новость обсудили в мессенджере Telegram.

«А если их еще в ЕС возьмут, то вообще сказка будет», — с сарказмом написал Артём.

«Ну не придурки они?! Зачем свой народ обрекать на нищету из-за Украины? Украинцы показывают свою «благодарность» по всей Европе, им всё мало. Очнитесь в ЕС! Это ещё цветочки! У [жителей ЕС] есть выбор, НЕ МОЛЧАТЬ или платить налоги и кормить тунеядцев», — добавила Елена М.

«Украина — удавка на шее ЕС. Продолжайте в том же духе», — пишет Наталья.

«Ждать увеличения налогов в Европе? Где-то деньги брать надо в бюджет. Люди и так стонут уже», — отметил один из участников обсуждения.

Европейский центральный банк JIP

«А украинцам всё мало! Нужно больше золота. Так и ЕС скоро придет конец», — отреагировала Екатерина.

«Защита Америки для ЕС дорого обходится…» — отметил Strannik.

«Защита Америки? От кого защита? От самих себя? Тогда это диагноз! Нужно обратиться к специалисту. Путин поможет, только пусть попросят хорошенько!» — ответила ему (Strannik) Елена М.

«Посадили себе на шею приемного детину, решили поиграть в заботливых родителей. Теперь выкармливание кукушонка, и не жалуетесь на его прожорливость», — комментирует новость Роман.

«Живя в Европе и видя, как стремительно тут растут цены на еду, я сомневаюсь, что Европарламент ещё долго сможет играть в эти голодные игры. В Риме уже даже на манифестации выходят», — пишет Pandorra.

«А где все эти деньги, стесняюсь спросить?» — недоумевает Peace.

«А аппетит у украинцев ещё вырастет к зиме, вам и на газ тогда не хватит», — с сарказмом подытожила Ольга.