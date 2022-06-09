Оренбург, , 13:56 — REGNUM В Оренбурге 9 июня суд вынес приговор по делу организованной преступной группы «Близнецы». Как сообщили в пресс-службе Дзержинского райсуда города, пятеро из семи подсудимых, являясь членами организованной преступной группы, занимались на территории областного центра самоуправством и вымогательством денежных средств у местных жителей.

Приговор суда

Из двух фигурантов, не входивших в преступную группу, один человек принимал участие в грабеже и в причинении легкого вреда здоровью гражданину, а второй участвовал в вымогательстве.

Четверо членов преступной группы получили от восьми до десяти лет лишения свободы. Отбывать срок гни будут в колонии строгого режима. Еще один «Близнец» получил наказание в виде двух с половиной лет колонии общего режима.

Двое фигурантов приговорены к трём с половиной годам и году восьми месяцам колонии — поселения. Учтено их нахождение под стражей. Суд признал их фактически отбывшими назначенное наказание. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Как уже сообщало ИА REGNUM, лидер преступной группы задержали в феврале 2021 года. Оперативные сотрудники полиции более двух лет вели кропотливую работу в отношении всей группы, известной в криминальной среде как «Близнецы». Лидер группы называл себя «Царь Богов», а заслужившие признание участники получали от него золотые перстни с изображением паука.

Читайте ранее в этом сюжете: В Оренбурге арестован лидер преступной группы «Близнецы»