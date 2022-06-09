Санкт-Петербург, , 13:59 — REGNUM В Красносельском районе на юго-западе Санкт-Петербурга ликвидируют несанкционированную свалку, которая разрослась до невероятных размеров. О ликвидации свалки сообщили 9 июня в пресс-службе Смольного.

Свалка Pixabay.com

Внимание на несанкционированную свалку обратили местные жители, которые стали замечать у Таллинского шоссе вереницу грузовых автомобилей, сбрасывавших строительный мусор в поле. На место выехали сотрудники городских служб и правоохранительные органы, которые остановили сброс отходов и изъяли спецтехнику.

«За несоблюдение экологических требований четыре водителя транспортных средств и машинист бульдозера были привлечены комитетом по природопользованию к административной ответственности», — уточнили в городской администрации.

По словам владельцев техники, организаторы несанкционированной свалки работали по следующей схеме. За наличный расчет ввоз одного кубометра отходов оценивался в 100 рублей, по безналичному — в 115. При этом ввозить мусор предлагалось днем, а расплачиваться — вечером. При большом объеме отходов — от 1000 м3 — требовалась предоплата, но действовала скидка: незаконное размещение одного кубометра отходов в этом случае обходилось в 90 рублей.

«Размещенные отходы были отнесены к III классу опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду. Комитетом был рассчитан размер вреда, причиненного в результате порчи почв, — его сумма составила почти 13 млн рублей», — рассказали в Смольном.

В связи со значительной величиной нанесенного ущерба было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 247 УК РФ (Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов). Все материалы переданы в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

«При участии прокуратуры Красносельского района от лиц, завозивших отходы, потребовали организовать их вывоз в тех объемах, которые были определены при административном и уголовном расследовании. С пострадавшей территории силами владельцев задержанной техники был организован вывоз 600 м3 строительного мусора», — уточнили в пресс-службе, добавив, что организатором свалки грозит не только наказание в соответствии с нормами УК РФ, но и возмещение ущерба, причиненного окружающей среде.

Читайте ранее в этом сюжете: Очистку Шуваловского леса в Петербурге от свалки запросят в Смольном