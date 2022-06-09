Новосибирск, 9 июня, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Новосибирское управление Росимущества передало два земельных участка в Верхней зоне Академгородка. На них разместится дорога и пешеходный тротуар до будущей остановочной платформы «Университетская», которая предусмотрена проектом «Городская электричка». Об этом сообщил официальный телеграм-канал «Новосибирь».

(сс) Elya Новосибирский Академгородок

«Обеспечение транспортной доступности важных федеральных объектов — Новосибирского научного центра, растущего госуниверситета, а также Центра коллективного пользования «СКИФ» — одна из задач проекта «Академгородок 2.0», — говорится в сообщении.

Общая площадь переданных участков составила более 1,8 га.