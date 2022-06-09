Сеул, 9 июня, 2022, 13:56 — ИА Регнум. 8 июня в формате видеоконференции состоялась встреча высокопоставленных представителей стран-членов АСЕАН и их партнёров по диалогу — Южной Кореи, Китая и Японии, сообщает KBS.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Согласно опубликованным данным, с южнокорейской стороны в мероприятии принял участие представитель внешнеполитического ведомства Ё Сын Пэ.

В ходе онлайн встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества в сферах здравоохранения, торговли, цепочек поставок и финансов.

Представитель Южной Кореи представил главные направления политики Сеула в Индо-Тихоокеанском регионе и предложил укрепить сотрудничество в формате АСЕАН+3. Он также высоко оценил значение Соглашения о региональном всеобъемлющем экономическом партнёрстве (RCEP), подчеркнув, что оно внесёт вклад в совместное процветание и восстановление экономики Индо-Тихоокеанского региона.