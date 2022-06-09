Москва, , 13:54 — REGNUM Подавляющее большинство украинских солдат не только готовы, но и хотят сдаться в плен. Об этом 9 июня заявил помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Украинская армия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Единственное, что сдерживает украинских военнослужащих это их командиры, которые врут им о жестоком отношении российских солдат к пленным.

«Мы берем пленных, неоднократно брали пленных в Северодонецке и каждый допрос пленных дает нам понять, что настрой у них упаднический. Все они готовы сдаться, но они запуганы, что их расстреляют, как только они попадут к нам в руки. И когда они видят человеческое отношение к себе они говорят: если бы у нас знали, что вы так относитесь, то все бы украинские солдаты побежали вам сдаваться», — сказал Алаудинов.

Читайте ранее в этом сюжете: Алаудинов рассказал о бегстве иностранных наемников в Северодонецке