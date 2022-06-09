Москва, 9 июня, 2022, 13:53 — ИА Регнум. В омских массмедиа 9 июня появилась информация о том, что в Москве нашли могилу основателя Омска Ивана Бухгольца и его супруги Марии.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Омск

Захоронение находится рядом со старинной московской церковью Введения во храм Пресвятой Богородицы в Барашах, в районе Чистых Прудов, передаёт 9 июня »Вечерний Омск».

По словам главного специалиста муниципального архива Омска Сергея Первых, московское захоронение основателя Омска удалось найти почти случайно.

Первых рассказал, что наткнулся на упоминание фамилии Бухгольц в одной из дореволюционных книг, в которой описывались способы сохранения и бальзамирования тел умерших. В частности, описывался способ, когда тело заливают мёдом для длительной транспортировки в другой город. »Так поступила вдова Бухгольца», — говорится в книге.

По информации исследователей, вдова после смерти мужа могла уехать только в Москву. Там у неё были родственники и недвижимость. Тесть Бухгольца — Дорофей Траунихт — был постоянным прихожанином церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы в Барашах.

Знакомые Первых посетили церковь и прислали фотографии двух надгробий с надписями. Бухгольц был похоронен в 1742 году, его супруга умерла в 1762 году.

Церковь отреставрировали в 70-е годы прошлого века, но надгробья хорошо сохранились.

«К сожалению, церковь в Барашах пережила пожар в 1812 году при захвате Москвы Наполеоном и изъятие имущества большевиками в 1918 году, и никаких старых документов в ней не сохранилось. Но мы продолжаем поиск документов, в частности, по поручению мэра Сергея Шелеста направлен запрос в мэрию Москвы», — цитирует газета председателя совета ветеранов и пенсионеров Омска Геннадия Павлова.

Напомним, Омск был основан в 1716 году. Официально получил статус города в 1781 году.

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