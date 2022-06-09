Белгород, 9 июня, 2022, 14:35 — ИА Регнум. В Белгородской области за минувшие сутки выписаны с выздоровлением 33 ковид-пациента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 июня в региональном оперативном штабе. В стационарах остаются 163 человека, 480 жителей — под амбулаторным наблюдением.

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Всего в Белгородской области COVID-19 подтверждён у 131 182 человек. Выздоровели 128 268 жителей, скончался от осложнений 2 271 пациент, при этом новых летальных исходов за сутки не зарегистрировано.

По данным федерального оперштаба, в ковид-госпитали поступили ещё 20 человек.