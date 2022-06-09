Баку, 9 июня, 2022, 13:53 — ИА Регнум. В Баку подвели итоги 27 международной выставки и конференции «Нефть и Газ Каспия». Свои передовые разработки под общим зонтичным брендом представили 20 российских компаний. Отечественный бизнес получает поддержку при выходе на зарубежные рынки благодаря национальному проекту «Международная кооперация и экспорт».

Иван Шилов ИА REGNUM Баку

Выставочная площадка Made in Russia стала одной из самых посещаемых на главной отраслевой выставке в сфере ТЭК Каспийского региона. За три дня более 7500 человек смогли ознакомиться с российскими разработками в области энергетики, электрохимической защиты и промышленной автоматизации. Экспортеры также провели свыше 150 деловых встреч с байерами.

Глава Российского экспортного центра Вероника Никишина выразила надежду, что многие из этих встреч в будущем превратятся в подписание долгосрочных контрактов: «Caspian Oil & Gas как одна из крупнейших выставок региона сыграет важную роль в укреплении и расширении сложившегося российско-азербайджанского сотрудничества и двусторонней торговли, продвижении российского экспорта несырьевой высокотехнологичной продукции на рынок стран Каспийского региона и дружественных стран».

В 2022 году площадь экспозиции Made in Russia составила 575 кв. м. Помимо традиционных разработок в сфере ТЭК, российские компании представили «зеленый» комплекс решений, который позволяет компаниям вывести производство на новый экологический уровень.

Напомним, благодаря национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» отечественные производители получают государственную поддержку при выходе на международные рынки. В том числе производители и поставщики могут обратиться в региональные центры поддержки экспорта и торговые представительства России за рубежом для поиска иностранных клиентов, анализа зарубежного рынка (спрос на те или иные виды продукции, каким требованиям иностранного законодательства она должна соответствовать), а также воспользоваться сервисами цифровой платформы «Мой экспорт» в режиме «одного окна». Среди мер господдержки для экспортеров действует механизм финансирования их участия в международных выставках и деловых миссиях для поиска новых рынков сбыта и зарубежных партнеров, выделение транспортных субсидий.

Кроме того, государство помогает компаниям при сертификации и лицензировании их продукции. Проконсультировать российских экспортеров по актуальным запросам стран-импортеров готовы в российских торгпредствах и Минпромторге России (адрес электронной почты для обращений: torgved@minprom. gov.ru). Найти актуальную информацию по экспорту российской продукции, а также задать вопросы предприниматели могут на сайте и в телеграм-канале «Объясняем. рф».

Ключевая цель национального проекта — к 2030 году благодаря нацпроекту «Международная кооперация и экспорт» реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров должен составить не менее 70% по сравнению с 2020 годом.