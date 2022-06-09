Париж, 9 июня, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Во французском департаменте Сона и Луара, расположенном на востоке страны, нашли тело 13-летней девочки, передает BFM TV.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

Согласно полученным данным, девушке было нанесено ножевое ранение. Тело нашел местный житель на дороге общего пользования и вызвал экстренные службы.

Точные обстоятельства смерти девочки пока не установлены. Сообщается, что 9 июня в конце дня прокурор даст пресс-конференцию.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон настаивал на важности спорта для молодежи.

Читайте также: Президент Франции Макрон намерен поощрять молодежь заниматься спортом