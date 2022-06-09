Донецк, 9 июня, 2022, 13:46 — ИА Регнум. Артиллерия вооружённых украинских формирований совершила обстрел Донецка. Об этом 9 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артобстрел

В 12:15 нанесён удар с позиций в городе Авдеевка по Куйбышевскому району Донецка. Боевики выпустили по жилым кварталам три снаряда калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, в Донецкой Народной Республике под обстрел украинских войск попали Ясиноватая и Яковлевка.