Ереван, 9 июня, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Ситуация вокруг населённого пункта Фарух в Нагорном Карабахе рассматривается российскими военными как приоритетная. Об этом 9 июня на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Армении Араратом Мирзояном заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

«Что касается ситуации, то российские военные, и наши армянские друзья об этом хорошо осведомлены, держат её в качестве одного из своих приоритетов», — указал глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров подчеркнул, что там уже есть «определённые результаты на земле с точки зрения деэскалации этой обстановки».

«И у нас есть понимание, что в рамках начинающейся уже предметной работы по делимитации эти вопросы будут рассматриваться и обязательно решаться», — добавил глава МИД РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Нагорном Карабахе 24 марта сообщили, что азербайджанские подразделения нарушили линию соприкосновения и вошли в село Фурух. 27 марта в Минобороны РФ сообщили, что Азербайджан отвёл войска, но Степанакерт заявил, что азербайджанские подразделения село освободили, а часть горы Караглух продолжают удерживать.

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Позднее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подразделения вооружённых сил Азербайджана смогли продвинуться вглубь Нагорного Карабаха вследствие нарушения договорённостей. По его словам, армянская и азербайджанская стороны договорились зеркально отвести часть войск от линии соприкосновения. Это делалось под гарантии миротворческого контингента РФ.