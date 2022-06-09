Ульяновск, 9 июня, 2022, 13:45 — ИА Регнум. В Ульяновской области спасатели предупредили об ухудшении погодных условий: ожидается жара. Об этом сообщается на сайте управления МЧС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Солнце

По данным ведомства, в регионе объявлен «жёлтый» уровень опасности (стихия потенциально опасна).

«С 10 по 13 июня в лесах по северо-западу и юго-востоку области ожидается высокая пожарная опасность четвёртого класса», — говорится в сообщении.

Напомним, что с начала сезона и по состоянию на 7 июня в Ульяновской области зарегистрировано 11 лесных пожаров. Как сообщало ИА REGNUM, общая площадь возгорания превысила 13 гектаров. По данным минприроды, основные причины пожаров в лесах — нарушение населением правил пожарной безопасности.