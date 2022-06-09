Новосибирск, 9 июня, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Аграрии Новосибирской области успешно провели посевную кампанию, увеличив площади яровых на 108 тысяч гектаров. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.

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«Общая посевная площадь в результате возросла на 84 тысячи гектаров — до 2 миллионов 390 тысяч га. Это гораздо больший прирост, чем планировалось», — сообщил министр сельского хозяйства области Евгений Лещенко.

По данным минсельхоза, план ярового сева в Новосибирской области выполнен на 101,6%, в отдельных районах, таких как Кочковский и Кыштовский, перевыполнение плана достигало 120%.