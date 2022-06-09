Москва, 9 июня, 2022, 13:43 — ИА Регнум. К решению главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина о смене состава правительства в Кремле относятся с уважением. Об этом 9 июня заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«Мы с уважением относимся к решению главы ДНР», — сказал Песков.

По его словам, в Кремле рассчитывают, что новые назначенцы внесут свой вклад в активизацию работы по восстановлению, налаживанию мирной жизни и переходе на траекторию развития.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня Пушилин подписал указ об отставке премьер-министра и правительства ДНР. Новым премьер-министром стал Виталий Хоценко, ранее занимавший посты министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края, а также директора одного из департаментов Минпромторга РФ.