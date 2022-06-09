Владикавказ, 9 июня, 2022, 13:42 — ИА Регнум. В Северной Осетии вынесен приговор местному жителю, который весной 2021 года захватил в заложники 12 человек в здании магазина в городе Владикавказе. Угрожая муляжом самодельного взрывного устройства и ножом, он требовал встречи с руководством МВД. Действия захватчика были пресечены, а сам он арестован.

Цитата из х/ф «Заложник». Реж. Флоран Эмилио Сири. 2005. США, Германия Женщина в заложниках

По приговору Южного окружного военного суда, 54-летний обвиняемый получил наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, из которых три года он будет находиться в тюрьме, сообщили 9 июня в пресс-службе региональной прокуратуры.

Напомним, захват заложников произошел в магазине по улице Куйбышева в республиканском центре 12 апреля 2021 года. Злоумышленник ворвался в магазин и, угрожая ножом и якобы находившимся у него в рюкзаке самодельным взрывным устройством, потребовал встречи с руководством МВД. Среди 12 заложников оказались посетители магазина, в том числе двое подростков, а также сотрудники торговой точки. Было известно, что ранее злоумышленник был судим за незаконный оборот наркотиков.