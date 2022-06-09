Москва, 9 июня, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на поддержку экономики на фоне санкций, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

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Изменениями в Налоговый кодекс предусматривается освобождение от НДФЛ доходов от реализации золота в слитках, полученных в 2022 и 2023 годах — положение также распространяется на доходы физических лиц, полученные начиная с 1 января 2022 года.

Устанавливается, что при переводе брокером, попавшим под санкции, ценных бумаг и денежных средств клиента — налогоплательщика иному брокеру с одновременной передачей всех прав и обязанностей по соответствующему брокерскому договору на указанную «промежуточную» дату исчисление и удержание НДФЛ не производится. Это нормы распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

Также освобождаются от НДФЛ доходы, полученные по вынужденным сделкам, совершенным для вывода из-под санкций предприятий, принадлежащих физическим лицам, в отношении которых введены соответствующие ограничения.

Ряд поправок касаются налога на прибыль.

Устанавливаются налоговые льготы по налогу на прибыль организаций и страховым взносам для организаций, осуществляющих разработку или разработку и производство собственной электронной компонентой базы и электронной продукции.

Снижается фискальная нагрузка на российских юрлиц-владельцев долговых ценных бумаг, выпущенных в соответствии с иностранным законодательством (еврооблигации) в связи с блокировкой зарубежными расчетными организациями выплат по указанным ценным бумагам в адрес российских юрлиц.

Предоставляется налоговый вычет по НДПИ на период с 1 августа 2022 г. по 31 декабря 2040 г. включительно при добыче многокомпонентной комплексной руды, содержащей молибден и медь, на участках недр, расположенных полностью или частично на территории Республики Хакасия, в объеме расходов на приобретение горнодобывающего оборудования и горной техники.

Предоставляется налоговый вычет по НДПИ при добыче железных руд (за исключением окисленных железистых кварцитов) на участках недр, расположенных полностью или частично в границах Качканарского и Нижнетуринского городских округов Свердловской области, на период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2026 года включительно.

Налоговый кодекс дополняется новым видом добытого полезного ископаемого «щебень». При этом сумма НДПИ, исчисленная в отношении щебня, не может превышать произведения количества добытого полезного ископаемого за налоговый период и числа 16,5.

Увеличивается сумма налогового вычета по НДПИ при добыче нефти на участках недр, расположенных полностью в границах Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, лицензия на пользование недрами которых выдана до 1 января 2016 г. и начальные извлекаемые запасы нефти каждого из которых составляют 450 млн тонн или более по состоянию на 1 января 2016 г., для поддержания уровня добычи нефти на обводненных месторождениях при условии превышения в налоговом периоде цены нефти над «базовой» ценой в размере 44,2 долларов США за баррель, но не более предельной величины.