Санкт-Петербург, 9 июня, 2022, 13:54 — ИА Регнум. В день рождения императора Петра Великого в Эрмитажном театре Петербурга открылся XV Международный Петровский конгресс. В нем принимают участие более 70 специалистов по изучению петровской эпохи из разных городов России, в том числе тех, которые тесно связаны с личностью Петра I или вообще обязаны своим появлением воле императора.

Пётр Дрождин. Портрет Петра I. 1795

Конгресс посвящен 350-летию со дня рождения Петра I и проходит под девизом «Не чародей, а гений…». Личность Петра Великого на фоне эпохи».

«Спикерами конгресса станут ведущие специалисты в области изучения петровской эпохи, представляющие учреждения культуры, науки и образования Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Астрахани, Владимира, Волгограда, Воронежа, Екатеринбурга, Кингисеппа, Петрозаводска, Рязани, Саратова, Таганрога, Томска», — сообщили в оргкомитете.

В конгрессе примут очное участие докладчики из Бельгии, Сербии, Франции; дистанционно будут выступать исследователи из Австрии, Вьетнама, Германии, Италии, Франции.

По традиции Петровский конгресс приурочен к дню рождения императора Петра Великого и посвящен изучению петровской эпохи, сохранению и популяризации петровского наследия.

В церемонии открытия конгресса приняли участие губернатор Петербурга Александр Беглов, заместитель министра культуры Алла Манилова и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

«Задача юбилейного петровского конгресса — осветить различные стороны многогранной личности императора, попытаться раскрыть сущность этого уникального явления нашей истории и культуры, имя которому — Пётр Великий», — говорят организаторы конгресса.

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