Кострома, 9 июня, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Костромской ювелирный фестиваль «Золотое кольцо России» перенесен с июня на август 2022 года. Об этом сообщает туристско-информационный центр Костромской области

Туристско-информационный центр Костромской области Фестиваль

Программа мероприятия разрабатывается, однако известно, что выставку украшений на главной площади областного центра проведут 13–14 августа.

Этот фестиваль станет 23 в истории Костромской области. Каждый год в регион приезжают десятки ювелирных компаний со всей страны. Посмотреть и приобрести их работы по словам департамента экономики приезжают тысячи туристов и местных жителей.

Ювелирная промышленность — одна из ведущих отраслей экономики региона. В ней работают 1200 предприятий и ИП, занято более 10 тысяч человек. Большая часть заводов расположена в Красном-на-Волге. На них перерабатывается более 60% драгоценных металлов от общероссийского объёма.